دار الإفتاء: 3 خطوات للإقلاع عن الذنب نهائيا

من طبع البشر ارتكاب الذنوب والمعاصي، إلاّ أنّ التوبة النصوح تمحي كل تلك الذنوب كأنها لم تكن، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية الخطوات اللازمة للإقلاع عن الذنوب.

خطوات الإقلاع عن الذنوب

وحول خطوات الإقلاع عن الذنوب، فورد على صفحة دار الإفتاء 3 خطوات وهي كالتالي:

- الإقلاع عن الذنب، ثم الندم عليه.

- جهاد النفس.

- عزم النية على عدم الرجوع إليه مجدداً.

وأشارت الدار إلى الحديث النبوي الشريف: «كلُّ ابنِ آدمَ خطَّاءٌ، وخيرُ الخطَّائينَ التَّوَّابونَ»، واستشهدت بقوله تعالى: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم».

أدعية الاستغفار من الذنوب

اللهمَّ لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسرَرتُ وما أعلَنتُ، أنت المُقَدِّمُ وأنت المُؤَخِّرُ ، لا إلهَ إلا أنت.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه، وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، وأستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك، ولا يسعها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منها إلا عفوك.