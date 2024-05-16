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الرئيس السيسي ونظيره العراقي يحذران من التداعيات السلبية لاستمرار الحرب على غزة

كتب:

محمد أبو عمرة
04:47 م | الخميس 16 مايو 2024
الرئيس السيسي ونظيره العرقي

الرئيس السيسي ونظيره العرقي

التقى الرئيس السيسي، بنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، على هامش القمة العربية المقامة في البحرين اليوم.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين أكدا ارتياحهما لمستوى العلاقات بين البلدين وما شهدته من تطور خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، وما يسهم به هذا الزخم من ربط مصالح البلدين وتعظيم الفوائد المشتركة، فضلاً عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

وحرص الرئيس السيسي في هذا الصدد على تأكيد دعم مصر لاستقرار الأوضاع بالعراق والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، خاصة في جهوده في مكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين شددا على قناعتهما بأهمية التنسيق المشترك لدعم استقرار الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، بما يعزز من تماسك المنطقة في ظل الاضطرابات الراهنة التي تشهدها، وفي هذا الإطار جرى استعراض الجهود المصرية للتهدئة في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وحذر الجانبان من التداعيات السلبية لاستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.