«اقتصادية النواب»: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست سياسة مصر الخارجية

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية 33 المقامة في البحرين حاليا، تضمنت رسائل عديدة، أبرزها، موقف مصر الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير.

القمة العربية في البرحين

وتابع أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، أنه من الرسائل أيضا أنه واهمٌ من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، وهو ما يؤكد وجهة نظر الدولة المصرية في التمسك بالسلام لعدم دخول المنطقة في صراعات مستمرة تنعكس أثارها على الجميع، وان مصر داعية للسلام في المنطقة بالكامل، وأن الشعوب من حقها تقرير مصيرها، والعيش في سلام دائم.

القضية الفلسطينية

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن كلمة الرئيس جاءت معبرة أيضا عن ملايين الأصوات الداعية لوقف الحرب ووقف جرائم دولة الاحتلال حيال الشعب الفلسطيني الأعزل، ووعكست طبيعة تعامل الدولة المصرية مع المواقف الخارجية إقليميا ودوليا ووضعت أسس واضحة لوقف نزيف الدم الفلسطيني واستقرار الوضع بالمنطقة العربية بأكملها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف القطامي أن كلمة الرئيس السيسي كشفت عن الموقف المصري الداعم لكافة الجهود العربية من أجل دفع مسيرة التنمية والتقدم للأمام والتأكيد على موقف مصر الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وحجم الجهود المصرية لفرض هدنة إنسانية في قطاع غزة تفضي لوقف إطار نار شامل.