«التجارة الأمريكية» يدعو هيئة الاستثمار للمشاركة في قمة الولايات المتحدة

التقى اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد مكتب خدمات التجارة الأمريكية، برئاسة راشيل بيللينجلسيا، المدير التنفيذي للإدارة، وإيرين كول، نائب الوزير المفوض التجاري، ودينا بسادا، متخصصة العلاقات التجارية بالسفارة الأمريكية لدي مصر.

ويعتبر مكتب خدمات التجارة الخارجية الأمريكية الذراع الترويجية لوزارة التجارة الأمريكية، ويساعد الشركات الأميركية فيما يخص الاستثمار والتجارة في أسواق عالمية جديدة.

المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من علاقات متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة.

واستعرض اللواء ياسر عباس ما تم إنجازه من قبل الحكومة المصرية فيما يخص زيادة جاذبية بيئة الاستثمار في مصر، من تطوير البنية التحتية، وتفعيل حوافز وضمانات الاستثمار، وميكنة ورقمنة معظم الإجراءات.

الشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصري

وأبدت راشيل بيلينجلسيا، إعجابها الشديد بالتقدم الملحوظ بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، والدعم الدائم من قبل الهيئة العامة للاستثمار للشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصرية، وكذلك المهتمة بالاستثمار بالسوق المصرية وعقد شراكات مع شركات مصرية لضخ استثمارات بالسوق الأفريقية.

ودعت راشيل بيلينجلسيا، الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في قمة Select USA للاستثمار بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تعد أبرز حدث مخصص لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة، وتشهد حضور كبار المسؤولين الحكوميين وكبار مديري الأعمال التنفيذيين والقطاع الخاص، وغيرهم من رواد الفكر الاقتصادي، لبحث تطورات بيئة الاستثمار حول العالم وتوجهات الصناعة والاستثمار.