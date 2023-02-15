مليار و275 مليون جنيه أرباح الهيئة العامة للاستثمار خلال 2021/2022

أكد الدكتور باسم عبد العزيز مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن جملة الإيرادات في الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للاستثمار عام 2021 /2022 بلغت 3 مليارات و325 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 2021 /2022.

الهيئة العامة للاستثمار

وأضاف مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن جملة التكاليف والمصاريف بلغت 2 مليار و49 مليون جنيه ومن ثم نتج عن ذلك صافي أرباح مليار و275 مليون جنيه.

وأكد عمرو أبو الفتوح مدير عام ادارة الاستثمار الاجنبي بالهيئة العامة للاستثمار، أن إجمالي عدد الشركات الذي تأسست في العام المالي 2021 /2022 سواء محليا أو أجنبيا بلغت 30961 برؤوس أموال 117 مليار جنيه.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الاجتماع وأضاف أبو الفتوح، أنه في العام المالي السابق 2020 /2021 تم تأسيس 28500 شركة بقيمة بلغت حوالي 86 مليار جنيه، مشيرا الى أن عدد الشركات التي توسعت في رؤوس أموالها بلغ 2100 مقارنة ب 1700 شركة بالعام السابق.

واكد أن قيمة رؤوس الأموال التي توسعت فيها الشركات بلغت 115 مليار جنيه مقارنة ب97 مليار جنيه في العام السابق.