«مصر تستطيع» تستضيف رئيس فريق أبحاث الفضاء وأستاذ بجامعة خليفة أبو ظبي

استضاف الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على فضائية «DMC»، العالم رامي المعري، رئيس فريق أبحاث الفضاء وعلوم الكواكب وأستاذ مشارك في جامعة خليفة أبو ظبي، الذي تخصص في استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في مهمات الفضاء، وقدم أكثر من 80 بحثا علميا في المجال الفضائي.

سبب تسمية كويكب المعري بهذا الاسم

قال رامي المعري، خلال مداخلته عبر «ZOOM» بالبرنامج، إن كويكب المعري، تم تسميته من خلال الاتحاد العالمي لعلوم الفلك، لافتًا إلى أن هناك الملايين من الكويكبات والأجسام الغريبة التي يجري اكتشافها ولا يوجد لها أسماء، ويقوم الاتحاد بتسمية بعض الكويكبات على أسماء أشخاص يعملون في قطاع علوم الكويكبات، أو في علوم الكواكب، وهذه التسمية ليست بتشريحات شخصية، وإنما تأتي من المجتمع العلمي.

وفي سياق آخر، أضاف أنه دخل كلية العلوم رغم حصوله على درجات تؤهله للالتحاق بالطب والصيدلة، وكان حاصلًا على نسبة 98% في الثانوية العامة في عام 1998، لافتًا إلى أنه دخل كلية العلوم حبًا في علم الجيولوجيا وعلوم الفضاء، وفضل دخولها بسبب وجود علم جيولوجيا الفضاء، الذي يمزج بين العلمين اللذين يحبهما.