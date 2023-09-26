عميد كلية الملاحة بجامعة بني سويف: عينات كويكب بينو إنجاز في علوم الفضاء

قال الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، إنّ إعلان وصول عينات من الكويكب بينو بوزن 25 جراما للصخور إنجاز جديد في مجال علوم الفضاء، وذلك بعدما هبطت الكبسولة التي تحمل العينات في الصحراء الغربية لولاية يوتا الأمريكية بعد مهمة دراسة الصخرة مدتها 7 سنوات.

وأضاف شلبية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «العلم يبحث في كيفية نشأة وتطور المجموعة الشمسية ومنها الأرض، وبالتالي، فنحن لا نبحث عن أي كويكب، ولكن كويكب هو الأقرب إلى نوعية الصخور الموجودة على الأرض».

وصول عينات من كويكب بينو

وأوضح عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، أنّ وصول عينات من كويكب بينو يمثل إنجازا جديدا في علوم الفضاء، وأن الحصول على هذه العينة وراؤه تاريخ كبير من البحث والدراسة، والمركبة الفضائية أوزريس- ريكس قامت بهذه المهمة، وفي أكتوبر 2020 بدأت الذراع الخاصة بهذه المركبة بدأت تلامس الكويكب حيث إنّها مصممة من أجل الدوران حول سطح الكويكب بدقة عالية لتفتيت بعض الصخور ومن ثم الحقن أو نفخ بغاز النيتروجين حتى لا يحدث أي تغيير في المركب الكيميائي وبعد تطايرها يتم التقاط هذه العينات بواقع 250 جرامًا من العينة، وكانت مهمة فضائية ناجحة .