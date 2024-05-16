جورج قلته يترشح لجائزة أفضل موسيقى تصويرية في مهرجان أفلام السعودية

ترشح المايسترو جورج قلته، لجائزة أفضل موسيقى تصويرية في مهرجان أفلام السعودية، عن فيلم «أنا الاتحاد».

الفيلم الذي يعد أول توثيق سينمائي روائي يحكي عن تأسيس نادي الاتحاد الرياضي السعودي، والإنجازات التي حققها منذ بداياته في عام 1927، بجانب الصعوبات التي وقفت في طريق تطور عميد الأندية السعودية، حتى الوقت الحالي.

ووقع اختيار صناع الفيلم على المايسترو المصري جورج قلته، لوضع موسيقاه التصويرية، في أولى أعماله الموسيقية السينمائية بالسعودية، والفيلم من تأليف عبد الإله محمد النجيمي، ومن إخراج حمزة طرزان.

وتمكن جورج قلته عبر موسيقى فيلم «أنا الاتحاد»، من الوصول إلى القائمة النهائية للمراكز الثلاث الأولى في جائزة أفضل موسيقى تصويرية، في حفل جوائز مهرجان أفلام السعودية، الذي احتضنته مدينة الظهران، واحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على نسخته الأولى.

جورج قلته مايسترو ومؤلف موسيقي، وضع حجر أساس أوركسترا سنكوب، التي تمزج بين ألوان أوركسترالية مختلفة، بين الكلاسيك والتخت الشرقي والباند الغربي، قاد حفلات موسيقية لعدد من أشهر نجوم العالم العربي، من بينهم راغب علامة وكارول سماحة وفايا يونان وسعاد ماسي.