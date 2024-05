متى ظهر «الإيموجي» لأول مرة في العالم؟.. اكتشاف جهاز قديم اختصر الكلمات بالرموز

يتعامل كثير من الأشخاص مع الرموز التعبيرية أو «الإيموجي»، على أنها جزء أساسي في تعاملاتهم اليومية عبر الهاتف الذكي، إذ أصبحت تحل في الاستخدام محل كلمات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، للتعبير عن مشاعر الفرح والحزن والغضب والحب، وغيرها من المشاعر الإنسانية.

ورغم اعتقاد البعض أن «الإيموجي»، اكتشاف حديث يرتبط بوسائل التكنولوجيا المتطورة، كشف تقرير نُشر بصحفية «ديلي ميل البريطانية، حقيقة عودة هذا الاكتشاف إلى ثمانينيات القرن الماضي، وبالتحديد في عام 1988، إذ بحث المدون ومطور الألعاب مات سيفتون في تاريخ الرموز التعبيرية، ليكشف أن جهاز الإرسال الرقمي الياباني PA-8500 تضمن حوالي 102 رمز تعبيري.

It's been known for some time that Docomo's 1999 emoji set was not the first: a 1997 Softbank mobile phone included emojis.



But even this was not the first emoji set on a handheld device: ~100 designs from *1988* are now viewable on Emojipedia. https://t.co/gqHAbvOWAi pic.twitter.com/Eg3J1zPj54