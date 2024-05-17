متى ظهر «الإيموجي» لأول مرة في العالم؟.. اكتشاف جهاز قديم اختصر الكلمات بالرموز

يتعامل كثير من الأشخاص مع الرموز التعبيرية أو «الإيموجي»، على أنها جزء أساسي في تعاملاتهم اليومية عبر الهاتف الذكي، إذ أصبحت تحل في الاستخدام محل كلمات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، للتعبير عن مشاعر الفرح والحزن والغضب والحب، وغيرها من المشاعر الإنسانية.

بداية ظهور الرموز التعبيرية «الإيموجي»

ورغم اعتقاد البعض أن «الإيموجي»، اكتشاف حديث يرتبط بوسائل التكنولوجيا المتطورة، كشف تقرير نُشر بصحفية «ديلي ميل البريطانية، حقيقة عودة هذا الاكتشاف إلى ثمانينيات القرن الماضي، وبالتحديد في عام 1988، إذ بحث المدون ومطور الألعاب مات سيفتون في تاريخ الرموز التعبيرية، ليكشف أن جهاز الإرسال الرقمي الياباني PA-8500 تضمن حوالي 102 رمز تعبيري.

It's been known for some time that Docomo's 1999 emoji set was not the first: a 1997 Softbank mobile phone included emojis.



But even this was not the first emoji set on a handheld device: ~100 designs from *1988* are now viewable on Emojipedia. https://t.co/gqHAbvOWAi pic.twitter.com/Eg3J1zPj54 — Emojipedia (@Emojipedia) May 14, 2024

ويقول سيفتون أن الرموز التعبيرية التي وجدت في الجهاز الياباني مختلفة تمامًا عن الرموز التي نستخدمها الآن، لكنها استخدمت لنفس الغرض للتعبير عن مشاعر معينة دون كثير من الكلمات، وأبدى اندهاشه من اكتشاف أجهزة أخرى حوت تلك الرموز يعود تاريخها إلى عصر ما قبل الإنترنت، إذ وجد أن جهاز NEC PI-ET1، الذي تم إصداره في عام 1990، يتضمن رموزا تعبيرية مثيرة للإعجاب كذلك.

أجهزة قديمة تحتوي على رموز تعبيرية

ومن الأجهزة الأخرى التي تضمنت رموزا تعبيرية جهاز Sharp PI-4000، الذي تم إصداره عام 1994، وكذلك أجهزة SoftBank اليابانية التي تم إصدارها 1997 العديد من الرموز التعبيرية التي حوت صورًا وحيوانات وتعبيرات مختلفة.

ووفقًا لتقرير «ديلي ميل»، أضاف سيفتون، أن اعتقاده ببداية ظهور الرموز التعبيرية عام 1988 قد لا يحظى بموافقة الجميع، لأن تاريخ الرموز التعبيرية غير واضح، ويختلف قرار الأشخاص حول الاعتراف باعتبار رسم معين كرمز تعبيري أم لا حسب رؤية كل شخص.