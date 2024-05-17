طارق الشناوي: أم كلثوم قدمت أغنيتين لنصر أكتوبر لم يخرجا إلى النور

حسم الناقد الفني طارق الشناوي، الجدل والاتهامات المثارة منذ سنوات طويلة، بأن كوكب الشرق أم كلثوم لم تقم بالغناء لحرب أكتوبر المجيدة بسبب موقفها من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ونفى طارق الشناوي، خلال حواره في برنامج معكم منى الشاذلي عبر قناة ON، ما تردد في هذا الشأن، موضحاً أنه بحكم قربه من عمّه الشاعر الغنائي مأمون الشناوي لأكثر من 20 عاماً، علم حقيقة القصة، موضحاً أنه كان هناك أغنيتان في ذلك الوقت يلحنهم رياض السنباطي من كلمات مأمون الشناوي وغناء أم كلثوم.

أغنيتان بصوت أم كلثوم لم يخرجا إلى النور

أضاف طارق الشناوي خلال اللقاء، الأغنية الأولى «خلينا صحاب» التي يوجد جزء منها بصوت كوكب الشرق على عود رياض السنباطي في الإذاعة المصرية، وأغنية أخرى وطنية عن حرب أكتوبر.

وأوضح الشناوي «لكن أم كلثوم منذ مطلع عام 1973 بدأت تتدهور حالتها الصحية، وحتى آخر أغانيها حكم علينا الهوى سجلتها إسطوانة، وعندما بدأت تشعر بالتعب زيادة لم تغن أي أغنية منهما».