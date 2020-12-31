«انت عمري».. حكاية أغنية جمعت بين «أم كلثوم وعبدالوهاب» بأمر رئاسي

«رجعوني عنيك لأيامي اللي راحوا.. علموني أندم على الماضي وجراحه.. اللي شوفته قبل ما تشوفك عنيا.. عمر ضايع يحسبوه إزاي عليّ.. إنت عمري اللي ابتدي بنورك صباحه»، من كلمات أغنية «إنت عمري» والتي أطلق عليها الكاتب الكبير مصطفى أمين «لقاء السحاب» لأنها جمعت للمرة الأولى فنيًا بين كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

أغنية «إنت عمري» حققت نجاحًا كبيرًا في الوسط الفني والشارع المصري والعربي، خصوصًا وأنها جمعت بين أم كلثوم التي يمر اليوم 122 عامًا على ميلادها باعتبارها من مواليد 31 ديسمبر عام 1898، والموسيقار محمد عبدالوهاب، والتي جاءت بناء على طلبي شخصي من الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لقطبي الغناء «أم كلثوم وعبدالوهاب» وذلك خلال حفل فني في فترة الستينيات من القرن الماضي.

نجح «عبدالناصر» في أن يجمع بين كوكب الشرق وموسيقار الأجيال، كما جاء في الكتابات الفنية على مدار السنوات الماضية، وحسب ما وثقه الكاتب محفوظ عبدالرحمن من خلال مسلسل السيرة الذاتية عن أم كلثوم، وقامت ببطولته صابرين، من إخراج إنعام محمد علي، والذي كشف عن فشل طلعت باشا حرب، في الجمع بين «أم كلثوم وعبدالوهاب» في ثلاثينيات القرن الماضي من خلال فيلم سينمائي يقومان ببطولته، وذلك لإصرار أم كلثوم، على أن تكون ألحان الفيلم مناصفة بين عدد من الموسيقيين، وألا ينفرد بها عبدالوهاب لوحده، وهو الأمر الذي رفضه الأخير، وتوقف هذا المشروع الفني بسبب «العند».

وعن أغنية «إنت عمري» كلمات الشاعر أحمد شفيق، حكى الفنان سمير صبري، في مذكراته «حكايات العمر كله»، قائلًا: «أثناء وجودي في الإذاعة، سمعت من الإذاعيين الكبار، أن أم كلثوم غيرت مطلع الأغنية من «شوقوني عنيك» لـ «رجعوني عنيك»، وأن هذه الأغنية تمت بناء على رغبة «عبدالناصر»، الذي قال لهما «عايزكم تعملوا حاجة مع بعض»، بهدف أن يستمتع العالم العربي بالقوة الناعمة المصرية».

وتابع: سمعت من الحديث بين آمال فهمي وطاهر أبوزيد، أن الشاعر أحمد شفيق، قال لـ«أم كلثوم» أن لديه أغنية هائلة، وأعجبت بالكلمات وطلبتها، إلا أنه قال لها أن «عبدالوهاب» شبطان في الأغنية وعايز يغنيها، واحتدت عليه قائلة «هات الغنوة ياشفيق.. أنا اللي هغنيها.. وقول لعبدالوهاب أنا اخترت الغنوة دي».

واستطرد سمير صبري «اتصلت أم كلثوم بعبدالوهاب وقالت له.. أنا لقيت الغنوة الحلوة.. هايجبهالك أحمد شفيق كامل، ولم يكن عبدالوهاب يريد أن يغني الأغنية، وكل ماحدث كان لعبة ذكية من الشاعر، وكان ميلاد إنت عمري عام 1964 في لقاء السحاب».