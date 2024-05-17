جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة سعد عبادي، المشرف على الإدارة العامة لجمارك المواني الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ظهور علامات القلق على الراكبين

وأشار التقريرإلى أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان، اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية، وسهيلة سامي مأمور الحركة، في الراكب «ا. ع. ا»، وزوجته «ا. ا. ع»، مصريان، وبسؤالهما عما إذا كانا يودان الإفصاح عن شيء للجمارك، أو يحملان أشياء تستحق سداد رسوم أو مبالغ مالية تزيد عن الحد المسموح به، أجابا بالنفي وبدت عليهما علامات القلق.

وجود أجسام غريبة في حقائب الراكبين

وبتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة خالد بدر ومصطفى المصري ومصطفى خشبة مأموري الفحص بالأشعة وإسلام قباري مدير ادارة القحص بالأشعة، تلاحظ وجود أجسام غربية وكثافات مختلفه داخل 3 حقائب.

‏وبالعرض خالد عبد العزيز رئيس الوردية القائم بأعمال مدير إدارة الجمرك، قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وزوجته وتفتيشهما ذاتيا بتمريرهما على جهاز فحص الأفراد بالأشعة، فتبين وجود مبالغ نقدية داخل الحقائب في صورة «رزم مغلفة في استريتش شفاف» داخل الملابس الشخصية بإجمالي مليون و129 ألفا و500 ريال سعودي.

وقرر سعد عبادي المشرف على الإدارة العامة لجمارك المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2024، وذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية.