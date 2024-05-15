لخدمة المسافرين.. «النقل» تدرس مد الخط الثالث للمترو حتى مطار القاهرة

أعلنت وزارة النقل، أنه جرى التشغيل التجريبي بالركاب في محطات المترو الجديدة بالخط الثالث للمترو، اليوم، وهي جامعة القاهرة وبولاق الدكرور، وجامعة الدول العربية، ووادي النيل والتوفيقية، والسيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوفير كل الوسائل النقل الجماعية الصديقة للبيئة.

دراسات حالية لمد الخط الثالث

وأشارت الوزارة إلى أنه توجد دراسات حالية لمد الخط الثالث للمترو من محطة هليوبوليس حتى مطار القاهرة، انطلاقا من حرص وزارة النقل على تغطية جميع أنحاء القاهرة الكبرى بوسيلة المترو، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

ونشرت وزارة النقل فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك، فيديو للتشغيل التجريبي للجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والممتد من محطة التوفيقية وحتى محطة جامعة القاهرة، بدءا من صباح اليوم.

الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث «3C» يبلغ طوله 7.1 كيلومتر

الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث «3C» والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومترـ والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة، مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، والذي يشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور، ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة.