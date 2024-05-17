«القاهرة الإخبارية»: تصعيد غير مسبوق بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن هناك تصعيدا غير مسبوق على الجبهة اللبنانية الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدا يوم أمس، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مناطق لم تكن تصل إليها الغارات من قبل خاصة بعد استهداف البقاع الغربي بأكثر من 15 غارة جوية.

وأضاف سنجاب، خلال مداخلة هاتفية، أنه كانت هناك استهدافات واسعة من بينها سيارة في منطقة قانا الواقعة في نطاق قضاء صور، ما أدى لاستشهاد شخص وإضافة اثنين آخرين، كما أن هناك سلسلة من الغارات الجوية على عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية.

وأوضح أن حزب الله رد بـ 12 عملية من الجنوب اللبناني ربما كانت هناك سلسلة من العمليات التقليدية لأنها تتكرر بشكل شبه يومي على مدار الشهور الماضية من بينها استهداف الأجهزة التجسسية في عدد من القواعد العسكرية، لكن كانت هناك 3 عمليات بارزة استهدفت مناطق متفرقة على طول الحدود، من بينها استخدام المسيرات.