تفاصيل الحالة الصحية للفنان جلال الزكي.. تعرض لحادث خطير

تعرض الفنان جلال الزكي لحادث أليم على طريق الواحات بسيارته الخاصة، ونُقله إلى المستشفى، ونستعرض تفاصيل الحالة الصحية للفنان جلال الزكي.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان جلال الزكي

وتعتبر الحالة الصحية للفنان جلال الزكي خطيرة، حسبما كشف مصدر مقرب من الفنان بعد نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، وقال إنّه أصيب بكدمات وكسور، إذ أصيب بكسر في الذراع الأيمن، وكدمات في الرئة، وكسور متعددة في عدد من الضلوع ولم تتمكن قوات الأمن من استجوابه حتى الآن.

يذكر أن الفنان جلال الزكي كان قد شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل حق عرب، بجانب عددٍ من الفنانين من بينهم أحمد العوضي ودينا فؤاد ورياض الخولي ووفاء عامر، وإبراهيم السمان وكارولين عزمي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.