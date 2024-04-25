كارولين عزمي تحكي كواليس مشاهد «سوشي الغلابة» في حق عرب

تصدرت الفنانة كارولين عزمي مؤشر محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في الموسم الرمضاني خلال مشاركتها في بطولة مسلسل حق عرب، والذي جمعها مع الفنان أحمد العوضي، وجسّد خلالها شخصية عرب السويركي، وتناول تيمة الحارة الشعبية داخل منطقة المغربلين في الدرب الأحمر.

كواليس تناول كارولين عزمي السوشي فى مسلسل حق عرب

وكان من بين المشاهد التي تفاعل معها الجمهور، هو تناولها الفسيخ الذى عزمها عليه عرب السويركي وأطلق عليه «سوشي الغلابة»، بعدما عزمته كارولين عزمي والتي تجسد شخصية أنغام عبدربه على سوشي.

وأوضحت كارولين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّها لا تحب السوشي وكانت تتذوقه فقط أثناء تصوير المشهد وتخرجه من فمها على الفور، عكس الفسيخ الذي تناولته بالكامل.

أبطال مسلسل حق عرب

وشارك في بطولة مسلسل حق عرب عددًا من الفنانين من بينهم أحمد العوضي، ووفاء عامر، وسلوى عثمان، ىكارولين عزمي، ودينا فؤاد، ودنيا المصري، ووليد فواز، ورياض الخولي، ومحمد أحمد ماهر، وأحمد عبدالله محمود وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.