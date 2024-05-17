«الصحة العالمية»: الوضع الطبي في قطاع غزة كارثي.. ويجب وقف إطلاق النار فورا

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنه لا يمكن السماح باستمرار الأزمة في قطاع غزة التي قد تستمر لأجيال.

تحديات كبيرة على عاتق الأطباء بغزة

وأضاف لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب دعم الأنظمة الصحية والبنية التحتية والمرافق الخدمية في قطاع غزة مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار فورا، بعد ما شهدته غزة من أزمة كبيرة على مدار الأشهر الماضية تسببت في معاناة المدنيين وانتشار أمراض كثيرة

وتابع: «الظروف الحالية في غزة تضع تحديات كبيرة على عاتق الأطباء ونحن في حاجة ماسة إلى دعم القطاع الصحي وعمال الإغاثة، وكميات الوقود التي تدخل إلى غزة لا تكفي لتشغيل مستشفيات القطاع، وبعض مستشفيات غزة أغلقت تماما بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي حالت دون إيصال الوقود لتشغيلها».

وأكمل: «غلق إسرائيل معبر رفح الحدودي يمنع دخول المساعدات الطبية اللازمة إلى مستشفيات قطاع غزة، وعدد من مستشفيات غزة تعمل بشكل جزئي ولسنا قادرين على الوصول إلى مستشفيات الشمال بسبب الإجراءات الإسرائيلية».

إيصال المساعدات

واختتم: «الإجراءات الإسرائيلية تحول دون تشغيل المستشفيات وإيصال المساعدات لغزة ويجب فتح المعابر لإدخال المواد الطبية، والوضع في قطاع غزة كارثي وهناك كثير من الصعوبات بسبب الإجراءات الإسرائيلية».