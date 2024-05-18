صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة والجليل الأعلى كتب: نرمين عفيفي 08:35 ص | السبت 18 مايو 2024 صافرات الإنذار قال إعلام إسرائيلي إن صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة والجليل الأعلى، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صفارات الإنذار تدوي في «مرجليوت» وعدد من المستوطنات الإسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي «القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الغربي «القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كتسرين جنوب الجولان السوري المحتل صفارات الإنذار إسرائيل فلسطين بقلم نرمين عفيفي