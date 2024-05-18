عضو بالوكالة الدولية «IARC»: مصر وصلت بمدة تشخيص سرطان الثدي لـ48 يوما

وجه الدكتور هشام الغزالي، عضو المجلس العلمي للوكالة الدولية لبحوث السرطان «IARC»، الشكر لوزارة الصحة والسكان على المجهود الذي بذلته بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ملف مرض السرطان، ودخول مصر عضو في الوكالة الدولية لبحوث السرطان «ليون» المهمة والمعنية ببحوث هذا المرض، مؤكدًا أنه من الأشياء المهمة التي جعلت لمصر موقع متميز هو النجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها من خلال المبادرات الرئاسية في مجال الصحة وبالأخص المبادرة الخاصة بـ«فيروس سي».

احتماليات الوفاة بسرطان الثدي

وأشار «الغزالي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه خلال الـ4 سنوات الماضية حققت الدولة إنجازًا كبيرًا جدًا للوصول للمؤشرات العالمية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للوصول لأهداف محددة، والتي تقلل من احتماليات الوفاة بسرطان الثدي بنسبة 2.5% وحتى تصل هذه النسبة لـ 40% في عام 2040، مؤكدًا أنه من الإنجازات المهمة أيضًا والذي تم تحقيقها في هذا المجال تقليل عدد الحالات المبكرة لسرطان الثدي من التي كانت موجودة في مصر من 70% والوصل بهذه النسبة خلال 4 سنوات لـ19%.

وأضاف أن مؤشر الأداء الآخر هو الوصول في تشخيص تام للسيدة في سرطان الثدي لمدة 48 يومًا، وهو أقل من المعدلات التي طلبتها منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أنه تم إقرار بروتوكولات صحية عالمية ليكون هناك تساوي بين السيدات المصريات والسيدات على كل مستوى العالم من خلال مستوى علاجي ودوائي واحد.

مكافحة السرطان في العالم

ونوه بأن نسب الشفاء والحفاظ على صحة السيدة ارتفعت في السنوات الأخيرة، مشددًا على أن هناك أربع طرق في مكافحة السرطان في العالم، بينها البحث عن الأسباب للوصول للطرق تكوين الخلية السرطانية وتم الوصول لأسباب عديدة والعمل على منع هذه الأسباب.