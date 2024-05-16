طبيب أورام يتعافى من السرطان بعلاج من ابتكاره.. معجزة 365 يوما

تم تشخصيه بنوع خطير من سرطان الدماغ بلا علاج له، وبات على مشارف الموت، ليقم البروفيسور ريتشارد سكولر، البالغ 57 عامًا، بتطوير علاج لسرطان الجلد، وأصبح أول شخص يتناول هذا العلاج، وبعد عام أعلن عن نجاح الدواء والشفاء من السرطان، مما جعله يحصل على جائزة العام الأسترالية المشتركة لسنة 2024.

اعتبر البروفيسور «سكولر» نفسه المريض صفر لتجريب العلاج، ومن المفترض أن العلاج مخصص لسرطان الجلد فقط، لكنه قام بتطويره لعلاج سرطان الدماغ الذي يعاني منه، إذ تصل نسبة الشفاء من هذا النوع إلى 25% فقط، ومعظم المصابين به يفارقون الحياة بعد عام من الإصابة به.

المرض الذي كان يعاني منه الطبيب «سكولر»، يسمى الورم الأرومي الدبقي، ويعد نوع من السرطان يصيب الخلايا النجمية التي تدعم الخلايا العصبية.

البروفيسور يتأكد من انتهاء المرض

يوم الثلاثاء الماضي خضع البروفيسور إلى فحص بأشعة الرنين المغناطيسي، التي بينت عدم وجود المرض، بعد نجاح العلاج الذي طوره الطبيب الأسترالي، بحسب صحيفة «ميرور».

«سكولر» أول مريض يعالج من هذا النوع من سرطان الدماغ

وذكرت الصحفية أن «سكولر» يعتبر أول مريض يعالج من هذا النوع من سرطان الدماغ، إذ واجه العديد من التحديات الصحية في بداية العام، إذ تعرض لنوبة صرع ومضاعفات في الكبد والالتهاب الرئوي، لكن حالته الصحية تحسنت مؤخرًا.

البروفيسور يجري 15 كيلومترا يوميا

قال «سكولر» للصحيفة إنه يحاول الحفاظ على صحته من خلال الجري يوميًا لمسافة 15 كيلومترًا: «من الجميل أن أعرف أن السرطان لم يعد بعد، لذلك لا يزال لدي المزيد من الوقت للاستمتاع بحياتي مع زوجتي كاتي ووالدتي، لدي ثلاثة أطفال رائعين».