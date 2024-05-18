6 دورات تدريبية للعاملين في المحليات بمركز سقارة.. منها «حماية البيئة»

كلف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، القائمين على مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بإدراج دورة تدريبية جديدة على الخطة التدريبية الحالية في أسبوعها الـ36 حول حماية البيئة، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، ويستفيد منها 27 متدرباً من رؤساء إدارات البيئة بالمحافظات، على أن تبدأ يوم الثلاثاء حتى الخميس من الأسبوع الجاري.

وأشار الوزير إلى أهمية تنظيم هذه الدورة في ظل ما طرأ من آثار التغيرات المناخية وتأثيرها على البلاد، وما نتج من ضرورة التحرك العاجل للعمل على توفير الحماية للبيئة واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية خاصة بالمناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.

مهارات حماية البيئة من التلوث

وأوضح «آمنة»، أن الدورة تهدف إلى تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة في مجال كيفية مراقبة وقياس تلوث البيئة والتشريعات الخاصة بحماية البيئة، والقوانين الخاصة لحماية البيئة من التلوث، وتنمية مفاهيم المتدربين حول أهمية حماية البيئة وتعريفهم بمصادر التلوث البيئي، وزيادة مهاراتهم حول الأساليب الفعالة لمكافحة التلوث.

وأشار إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيتناول إلقاء الضوء على التشريعات الخاصة بحماية البيئة ومواجهة التلوث البيئي، وأنظمة الإدارة البيئة، وتعريف المخلفات وأنواعها، والمعالجة للمواد الصلبة والسائلة، وعمل إدارات المخلفات الصلبة ومنع تولد المخلفات، وأهمية الحفاظ على الطاقة والطاقة المتجددة، ونظم المعلومات والرصد البيئي، والتوعية والتعليم البيئي، وكيفية حماية الموارد الطبيعية، وإدارة المناطق الساحلية، واستعراض التطور التكنولوجي في مجال حماية البيئة.

5 دورات تدريبية

وفى سياق متصل، يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة تنفيذ خطته التدريبية الحالية حيث يشهد نشاطاً مكثفاً فى الأسبوع الـ36، والذى يبدأ غداً الأحد 2024، بتنظيمه 5 دورات تدريبية يستفيد منها 149 متدرباً، وهي الاسبوع الثاني لدورة «برنامج الأوتوكاد للرسم الهندسي»، ودورة «تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية»، ودورة «دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل»، ودورة «أسس ومهارات الرصد الإعلامي وقياسات الرأي العام وتحليل المحتوى الاعلامي»، ودورة «قواعد اللغة العربية واستخدامها في رفع كفاءة المخاطبات والتقارير من حيث الصياغة وسلامة اللغة».

قواعد اللغة العربية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الاسبوع الـ36 بسقارة يشهد تنفيذ دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة على مدار أسبوعين، وهي دورة «قواعد اللغة العربية واستخدامها في رفع كفاءة المخاطبات والتقارير من حيث الصياغة وسلامة اللغة»، ويستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بالمكاتب الفنية والتخطيط والمتابعة ومكاتب القيادات.

وأشار إلى أن الدورة في أسبوعها الأول ستركز على رفع وعي المتدربين بأهمية اللغة العربية، والقواعد النحوية، وأنشطة تدريبية عملية وأنشطة على القواعد النحوية، والقواعد الإملائية، والحروف المحذوفة والمزيدة.