«التنمية المحلية» للمواطنين: سارعوا بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

ناشد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المواطنين التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمحافظات لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم، للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنب العقوبات التي ينص عليها القانون والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

مستندات التصالح

وأكد ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توفيرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التي توضح الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة، تتضمن الإجراءات التي يتبعها المواطن عند التقدم للتصالح، ما يساهم في تسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر .

حملات توعية للمواطنين

كما وجّه آمنة بتنظيم حملات توعوية للمواطنين ونشر مميزات القانون على الصفحات الرسمية للمحافظات والأحياء والمراكز، حيث يسعى القانون الجديد للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 أشهر لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف قبل استيفائه، مشيرًا إلى أنّ قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

منظومة الكترونية

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنّ المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن المنظومة الإلكترونية الجديدة في المركز التكنولوجي، أو من خلال بوابة خدمات المحليات، أو عن طريق تطبيق «تصالح» على الهاتف المحمول، ثم استكمال باقي الأوراق المطلوبة في مقر المركز التكنولوجي، تفاديا للتكدس والتسهيل وتوفير الوقت على المواطنين.

ولفت إلى أنّ القانون الجديد يتميز بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة، من خلال الأبلكيشن الجديد الذي جرى إتاحته للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات بملء وتقديم البيانات الخاصة بطلب التصالح، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له لاستكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.