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ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة يوزوعون الهدايا على مرضى مستشفى أهل مصر

كتب:

محمد بركات
12:42 م | السبت 18 مايو 2024
ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة

ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة

أوفدت أكاديمية الشرطة، عددًا من الضباط وطلبة كلية الشرطة في زيارة لمستشفى أهل مصر، وكان في استقبالهم المدير التنفيذي وفريق العمل بالمستشفى.

والتقى الطلاب بالمرضى المحجوزين بجميع وحدات وأقسام المستشفى، ووزعوا الهدايا العينية التي أضفت البهجة والسرور على المرضى والتقطوا عددًا من الصور التذكارية معهم.

ومن جهتهم، توجه القائمون على إدارة المستشفى بالشكر لوزارة الداخلية، معربين عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة لما لها من مردود إيجابي ومعنوي فعال في نفوس المرضى، مشيدين بجهود وزارة الداخلية الدائمة والمشهودة في كل المجالات الأمنية والاجتماعية والإنسانية والخدمية.

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