أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري

استقبلت أكاديمية الشرطة وفدًا من الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ للتعرف على المجالات التدريبية والتعليمية والرياضية والتثقيفية داخل أكاديمية الشرطة وكيفية إعداد ضابط شرطة عصري قادر على مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.

وكان في استقبال الوفد اللواء كبير معلمي كلية الشرطة - وعدد من قيادات وضباط كلية الشرطة، ورحب بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، مؤكدًا حرص سيادته على تفعيل أوجه التعاون ومد جسور الشراكة بين مختلف المؤسسات التعليمية، لتبادل الخبرات العملية وتعزيز قدرات الطلبة التعليمية والتثقيفية وإكسابهم المهارات بأسلوب علمي ومتطور.

تأهيل رجال الشرطة

وبدأت فعاليات الزيارة بمُشاهدة فيلم تسجيلي يوضح أنشطة الأكاديمية المختلفة في سبيل إعداد وتأهيل رجال الشرطة ومن بينها تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، أعقبها جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية شملت المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية، والذى يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية والأجنبية) المشاركة في بعثات حفظ السلام بمنظمة الأمم المتحدة.

عقب ذلك توجه الوفد إلى مركز بحوث الشرطة حيث تعرفوا على دور المركز في تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية ودول الكومنولث.

تمكين الضباط المصريين والوافدين من استكمال دراساتهم

كما قام الوفد بزيارة مقر كلية الدراسات العليا حيث تعرفوا على دورها في تمكين الضباط المصريين والوافدين من الدول العربية الشقيقة من استكمال دراساتهم العليا بالكلية للحصول على درجتي «الماجستير والدكتوراه» في علوم الشرطة. وعقب ذلك تم الانتقال إلى كلية الشرطة حيث تم استعراض ما تتضمنه من إمكانيات لوجيستية وتعليمية وتدريبية، فضلًا عن مُشاهدة عروض للطلبة والطالبات بمجمع ميادين التدريب القتالي وميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة.

واختتمت الجولة بمشاهدة عروض مميزة لكتائب الخيالة، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. وفي نهاية الزيارة تم التقاط الصور التذكارية وتوزيع هدايا تذكارية على الضيوف المشاركين بالزيارة، وقد أعرب اللواء الدكتور رئيس الوفد ومرافقيه عن سعادتهم على تنظيم هذه الفاعلية المُثمرة والبناءة، مشيدين بدور أكاديمية الشرطة التاريخي والمتميز الذي لا يقتصر على إعداد وتأهيل ضباط على المستوى الوطني فحسب بل يمتد ليشمل الكوادر الأمنية من الدول العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة.