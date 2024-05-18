آليات إسرائيلية تجري عمليات تمشيط واسعة وتطلق النار بكثافة في النصيرات

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن آليات الاحتلال الإسرائيلي تجري عمليات تمشيط واسعة وتطلق النار بكثافة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال قرب وادي غزة شمال المحافظة الوسطى، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية ارتقاء شهداء ووجود مصابين في قصف استهدف حيا سكنيا في محيط مستشفى كمال عدوان بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.