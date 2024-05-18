رئيس «صحة النواب»: قانون المسؤولية الطبية يحافظ على حقوق الأطباء والتمريض

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل بشكل جيد مع الحكومة والنقابات لإصدار قانون المسؤولية الطبية، للحفاظ على حقوق المريض والأطقم الطبية وتحديد عقوبات الاعتداء على المستشفيات، مؤكدًا إصدار القانون قريبًا.

أبطال الجيش الأبيض

ووجه رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الشكر والتقدير، خلال كلمته في احتفالية النقابة العامة للتمريض، لكل الأطقم الطبية على رأسها التمريض الذين يعدون من أبطال الجيش الأبيض، ولا يدخرون أرواحهم في حماية وإنقاذ حياة أي إنسان.

وتُنظم الاحتفالية بيوم التمريض العالمي برعاية وزارة الصحة، وحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وعدد كبير من قيادات وزارة الصحة والتمريض وهيئة التدريس بعدد من الجامعات المصرية في مجال التمريض، وممثلين عن شيخ الأزهر، ومنظمة الصحة العالمية.