رئيس الوزراء: نستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ هناك 4 قطاعات تقود الاقتصاد المصري، وهي الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد مدبولي، على هامش عدة جولات تفقدية لعدد من القطاعات في بني سويف أجراها اليوم السبت، أنه يتم العمل على تطوير قطاع الزراعة، إذ تعد الأراضي الزراعية أمنًا قوميًا، مشددا على استهداف زيادة الرقعة الزراعية ومصنع تصنيع زراعي.

وأضاف رئيس الوزراء: «كل يوم نستهدف قطاعات بعينها، وشغلنا الشاغل هو نمو الصناعة لتغطية السوق المحلية وزيادة قيمة صادرتنا، ومفيش أسبوع بيعدي من غير ما نعمل اجتماعات، ومستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار».

وتابع: «اليوم نستهدف ولمدة 4 سنوات مقبلة زيادة المنتج المحلي، لازم يكون هناك خطة لزيادة المكون المحلي وزيادة أعباء الصادرات، وهدفي من البرنامج تحفيز الصناعة و الاعتماد على المنتج المحلي والصناعة المحلية، وتعميق التصنيع المحلي، قطاع تكنولوجيا المعلومات من أهم الصناعات وقطاع واعد في مصر، لابد من تشجيع شبابنا وتطوير الجامعات التكنولوجية».

وأوضح: «تم مستهدفات لقطاع السياحية على مدار 10 سنوات؛ لأن مصر تستاهل يكون عندها 60 مليون زائر في السنة».