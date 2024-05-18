بعد سحب مجرة درب التبانة.. علماء يفجرون مفاجأة حول اكتشاف كوكب جديد

أثار بعض علماء الفلك القلق بشأن اكتشاف كوكبًا خفيفًا كـ«خيط الحلوى» على حد وصفهم، رغم أنه يبدو أكبر من العملاق الغازي «كوكب المشتري»، مؤكدين أن الكوكب المكتشف عثر عليه خارج نظامنا الشمسي.

وقال العلماء إنهم مندهشون بسبب الكثافة المنخفضة لكوكب WASP-193b مقارنةً بحجمه، ويعتقدون أنه في الغالب مُكون من هيليوم وهيدروجين، وجاء ذلك وفقا لدراسة نُشرت بمجلة Nature Astronomy.

ويعتبر كوكب «WASP-193b» ثاني أقل الكواكب من حيث الكثافة، لكنه يصبح بمثابة لغز للعلماء لحجمه الكبير، والذي يبلغ نحو 50% مقارنةً بكوكب المشتري في نظامنا الشمسي.

كوكب رقيق للغاية

وقال خالد البرقاوي، القائد المشارك لفريق الاكتشاف، باحث ما بعد الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)): «الكوكب رقيق للغاية» لأنه يتكون في غالبه من غازات خفيفة وليس من مواد صلبة، ولابد من إجراء أعمال مراقبة كثيرة قبل أن نتمكن كعلماء من الإجابة على الأسئلة التي يطرحها وجود هذا الكوكب الرقيق.

وقال بعض العلماء، إن هذا الكوكب الذي يعتقد البعض أن كثافته منخفضة لدرجة أنه يمكنه الطفو على سطح الماء، نموذجا مثاليا كي تتم عليه دراسة كيفية تكوين وتطور باقي الكواكب.

ويقع الكوكب خارج النظامنا الشمسي المعروف ويبعد أكثر من 1200 سنة ضوئية، والسنة الواحدة تعادل ما يقرب من 5.8 تريليون ميل، كما أنه يدور أيضا حول نجم يشبه الشمس، وتم التأكد من وجود كواكب أخرى خارج نظامنا الشمسي الموجود.

واعقتد العلماء، أن الحرارة القوية التي تنبعث من الشمس الخاصة بكوكب «WASP-193b» والتي تقع بالقرب الشديد منه، من الممكن أن تُحدث تضخم كبير في الغلاف الجوي به.

وأضاف العلماء أن كوكب «WASP-193b» لا يمكن للبشر أن يسكنوا فيه ولن يكون صالحا للسكن لحرارته الشديدة جدا، كما أنه لا يحتوي على مياه أو أي سوائل.

ويأتي ظهور الكوكب بعد أيام من كشف الباحثين عن «الجاذب العظيم» والذي يسحب درب التبانة وجيرانها بعيدا عن مسارها، ما أحدث جدلا وأثار قلقا كبيرا بين العلماء ولا يزال العلماء لا يعرفون التفاصيل الكاملة عن كيف انحرفت مجرة درب التبانة عن مسارها.