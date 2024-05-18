بلع لسانه في الملعب.. من هو الهادي بالرخيصة صاحب أول بطولة أفريقية للترجي؟

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، ويبحث الفريق المصري عن البطولة رقم 12، بينما يسعى النادي التونسي لاقتناص البطولة الخامسة في تاريخه، ومعادلة رصيد الزمالك ومازيمبي الكونغولي بـ5 بطولات أفريقية.

وحصل الترجي على 4 بطولات أفريقية، اقتنص 2 منها من الفرق المصرية، وكان اللقب الرابع عام 2018 أمام الفريق الأحمر، أما أول بطولة حصل عليها النادي التونسي كانت موسم 1994، بأقدام اللاعب الراحل الهادي بالرخيصة، الذي أحرز هدفين في مرمى الزمالك بالنهائي، خلال المباراة التي انتهت بثلاثية مقابل هدف.

ورحل الهادي بالرخيصة عام 1997، في مباراة جمعت فريقه الترجي بنظيره ليون الفرنسي، وديا، بعدما بلع لسانه.

وفي التقرير التالي، نتعرف على الهادي بالرخيصة، ظهير أيسر الترجي، بعدما كتب أول سطر في تاريخ البطولات الأفريقية للترجي، لكن القصة لم تكتمل ورحل عن عمر يناهز 25 عاما.

من هو الهادي بالرخيصة؟

ولد الهادي بالرخيصة عام 1972، في جزيرة قرقنة جنوب تونس، ورحل رفقة أسرته إلى فرنسا، لكنه عاد مرة أخرى بعد بلوغه عمر الـ6 سنوات، وأتقن اللغة العربية، وبعد 10 سنوات انضم إلى فريق الترجي التونسي.

وسريعا ما تأقلم الهادي بالرخيصة مع الفريق التونسي، وأصبح من أبرز نجومه، رغم أنه يلعب في مركز الظهير الأيسر، وعندما بلغ عمر الـ22 عاما، أتت فرصته ليكتب التاريخ بأقدام من ذهب، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1994 أمام الزمالك المصري، وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي، وبات الفريق على موعد مع لقاء الإياب في ملعب المنزه بتونس.

اقتناص اللقب من الزمالك

وسجل الهادي بالرخيصة الهدف الأول والثالث في مرمى الزمالك بمباراة الإياب، بعد تقديمه أداءً دفاعيا رائعا بالقاهرة، ليكون السبب الأول في فوز الترجي بأول بطولة دوري أبطال في تاريخه.

نهاية قصة الهادي بالرخيصة أمام ليون

وانتهت القصة الجميلة سريعا، وتحديدا يوم 4 يناير عام 1997، خلال مباراة ودية تجمع ليون الفرنسي والترجي التونسي؛ إذ فوجئ الجميع بالسقوط المفاجئ للاعب، بعدما ابتلع لسانه في الدقائق الأخيرة باللقاء، وحاول الفريق الطبي إنقاذه، لكنه رحل، بحسب ما ذكرته صحيفة «الصباح» التونسية.

ولعب «بالرخيصة» مع الترجي 98 مباراة، أحرز خلالها 9 أهداف في 6 سنوات، من عام 1991 حتى 1997، وشارك مع المنتخب التونسي في 26 لقاءً، سجل خلالها 6 أهداف.