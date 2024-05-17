مجانا.. 4 طرق لمتابعة مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

عشاق النادي الأهلي ينتظرون غدًا إقامة مباراة فريقهم، أمام نادي الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، على ملعب رادس في تونس، في تمام الساعة 10 مساء يوم السبت 18 مايو.

ويبحث جماهير النادي الأهلي عن طرق مجانية، لمتابعة مباراة الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، نستعرضها في التالي:

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي على أون تايم سبورت الأرضية

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي، على قناة أون تايم سبورت الأرضية، والتي يمكن ضبطها من خلال عدة طرق بسيطة، حيث أنه يجب في البداية فصل جهاز الريسيفر عن التلفزيون، واستبداله بـ«إريال الاستقبال الأرضي»، ثم القيام بتوصيل الإريال بجهاز التليفزيون، والانتقال إلى الإعداد وفتح قائمة القنوات، واختيار جملة توليف إعداد القناة مباشرة، واضغط على توليف تلقائي، وبعدها اختيار البحث الرقمي ذاتيًا، وادخل تردد قناة أون تايم سبورت «UHF32.. التماثلي UHF9.

استماع المباراة عبر الراديو

يمكن متابعة مباراة الأهلي والترجي عبر إذاعة الشباب والرياضة، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة التردد «10873» ومعامل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ:- 7/8.

متابعة المباراة عبر راديو أون تايم سبورت

وأثناء استخدام السيارة يمكن الاستماع إلى مباراة الأهلي والترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، عبر إذاعة راديو أون تايم سبورت، على تردد إف إم :93.7 MHz.

مشاهدة المباراة عبر الانترنت

ويمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت، من خلال بعض التطبيقات المجانية على جوجل بلاي، والتي تقوم بإذاعة مباراة الأهلي والترجي غدًا الساعة 10 مساءً.