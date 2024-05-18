غانتس: نخوض معركة كبيرة كشفت المعاناة التي يعيشها الإسرائيليون

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إن الخطة يتعين أن تضع رؤية ما بعد الحرب لحكم غزة، والتجنيد العسكري العادل في إسرائيل.

وطالب بيني غانتس، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، مجلس الحرب، بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة، بحلول 8 يونيو المقبل.

جانتس: من يتحكمون في إسرائيل يتصرفون حاليا بجبن

وتابع: «من يتحكمون في إسرائيل يتصرفون حاليا بجبن، وجزء من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم».

وأشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، نعيش حربا وجودية، وهناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة إسرائيل، وتقودها إلى المجهول.

وأوضح عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، أن هناك خللا في قرارات مصيرية لم يجر أخذها، ونتنياهو يقود سفينة إسرائيل إلى الدمار، مردفا: «المعركة الكبيرة التي نخوضها كشفت المعاناة التي يعيشها الإسرائيليون».