عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة: وقف الحرب فورا الطريقة الوحيدة لإعادة أبنائنا

قالت عائلات الأسرى المحتجزين الإسرائيليين، إنه يجب إزاحة نتنياهو فورا من الحكم، لأنه يترك أبناءنا يواجهوا الموت، مؤكدين أن الطريقة الوحيدة لإعادتهم وقف الحرب فورا، حسبما ورد في فضائية «القاهرة الإخبارية».

وطالبت عائلات الأسرى المحتجزين الإسرائيليين، مجلس الحرب، بإعادة أبنائهم الأحياء فورا، من خلال صفقة تبادل، مشددين على أن توسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية يعني التخلي عن أولادهم.