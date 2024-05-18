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عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة: وقف الحرب فورا الطريقة الوحيدة لإعادة أبنائنا

كتب:

حسن سمير
07:32 م | السبت 18 مايو 2024
عائلات الأسرى المحتجزين

عائلات الأسرى المحتجزين

قالت عائلات الأسرى المحتجزين الإسرائيليين، إنه يجب إزاحة نتنياهو فورا من الحكم، لأنه يترك أبناءنا يواجهوا الموت، مؤكدين أن الطريقة الوحيدة لإعادتهم وقف الحرب فورا، حسبما ورد في فضائية «القاهرة الإخبارية».

وطالبت عائلات الأسرى المحتجزين الإسرائيليين، مجلس الحرب، بإعادة أبنائهم الأحياء فورا، من خلال صفقة تبادل، مشددين على أن توسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية يعني التخلي عن أولادهم.

 

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