أستاذ علاقات دولية: الرهان على المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية خاسر

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرهان على المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية أصبح خاسرا، وبالتالي يجب أن يكون هناك رهانات أخرى متعددة بإمكانها دعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الواقع الداخلي في إسرائيل الآن قريب من الانفجار بشكل كامل، في ظل وجود عدد كبير من التعقيدات في الحكومة الإسرائيلية أو مجلس الحرب الإسرائيلي.

إسرائيل تعلن عن ارتفاع عدد جنودها المنتحرين

وأضاف «فارس»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن إسرائيل لأول مرة تعلن عن ارتفاع عدد الجنود المنتحرين داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهناك 600 أسرة ترفض إجراء أبنائها عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، وتقول هذه الأسر إن هذا يمثل خطورة دائمة على حياتهم، وليس هناك داعي لفعل ذلك.

وأشار إلى أن هناك مساع إسرائيلية داخلية، بإنشاء دولة بداخل الدولة في الجليل الأعلى، وهذا يمثل ضغط على حكومة نتنياهو، موضحا أن هذه الفكرة لم تتبلور بشكل كامل، لكنها تمثل ضغطا داخليا على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن هناك إضرابا داخليا على رفض نتنياهو للهدنة أو إطلاق سراح المحتجزين.