سامح يسري يحتفل بزفاف ابنته.. ومصطفى قمر يغني في الفرح (صور)

احتفل الفنان سامح يسري بزفاف ابنته «ليلى»، بأحد الفنادق الكبرى بحضور عدد من أصدقائه المقربين داخل الوسط الفني.

وأحيا حفل الزفاف الفنان مصطفى قمر، وشاركه الغناء في عدد من الأغاني الفنان سامح يسري، والذي حرص طوال حفل الزفاف على ملازمة ابنته والرقص معها.

معلومات عن الفنان سامح يسري

الفنان سامح يسرى ولد في الإسكندرية، وهو من أصل بورسعيدي، بدأ حياته في مجال الرياضية، ثم انتقل مع والده إلى بورسعيد، وانضم هناك للنادي المصري، التحق بكلية الآثار جامعة الإسكندرية، ومارس الغناء إلى جانب كرة القدم.

واكتشفه الملحن السكندري حمد رؤوف، واتجه إلى القاهرة، وأصدر مجموعة ألبومات، منها «طاير» عام 1995 و«الحكاية» عام 1967، عمل في مسلسلات ومسرحيات منها سهرة «صاحبة العصمة» ومسرحية «شقاوة».