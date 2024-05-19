كاتب صحفي: مصر تلعب دورا إنسانيًا ودبلوماسيًا لوقف إطلاق النار في غزة

أكد الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير الجمهورية، أنّ الدولة المصرية رغم إغلاق إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني وكرم أبو سالم، إلا أن شاحنات المساعدت الإنسانية المصرية مازالت تقف على أبواب المعبر انتظارًا لدخولها، من خلال الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف «أيوب» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تلعب دورًا إنسانيًا وسياسيًا ودبلوماسيًا من أجل الوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار، لافتا إلى أنّ هذا ناتج عن صوت العقل والحكمة المصرية وإدراكها بخطورة استمرار الحرب الوحشية على غزة والشرق الأوسط بأكمله.

الداخل الإسرائيلي مشتعل

وأوضح الكاتب الصحفي أنّ الداخل الإسرائيلي مشتعل، وظهر ذلك من خلال تصريح وزير المجلس الحربي الإسرائيلي بيني غانتس، بإمهال نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب في غزة أو تقديم استقالته، بجانب مظاهرات أسر المحتجزين التي تطالب أيضا برحيل نتنياهو على أنه السبب في هذه الأزمة، مواصلا: «وبالتالي الداخل الإسرائيلي به حالة من الانقسام ظاهرة وما يحدث هو تأثير للموقف المصري أن الكل خاسر من هذه الحرب خاصة وأن إسرائيل لم تُحقق أي مكاسب من حربها على غزة».