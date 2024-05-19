وزير الخارجية يتوجه إلى اليونان لمناقشة تنسيق جهود إنهاء الحرب في غزة

توجه سامح شكري وزير الخارجية صباح اليوم إلى العاصمة اليونانية أثينا، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة وتعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بحسب ما أوضحه السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية في بيان منشور عبر صفحة الخارجية على «فيس بوك».

علاقة استراتيجية

وتأتي الزيارة لتأكّيد الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر واليونان، والحرص المتبادل على تعزيز تلك العلاقة المتميزة والوثيقة والتي تطورت وترسخت بشكل متنامٍ خلال السنوات الأخيرة.

تطورات الوضع في غزة

كما تستهدف الزيارة التشاور وتنسيق المواقف حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ويعقد شكري خلال زيارته عدداً من اللقاءات المهمة ، في مقدمتها لقاء وزير خارجية اليونان جورجيوس جيرابيتريتيس، إذ يعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة لمتابعة تنفيذ برامج التعاون الثنائي وتعزيزها، والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، بالإضافة إلى مواصلة التشاور السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

مناقشة الربط الكهربائي

ومن المقرر أن يلتقي شكري أيضاً مع ديميتري كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، ضمن متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، فضلاً عن إجراء بعض اللقاءات الصحفية والحوارية مع وسائل الإعلام اليونانية.