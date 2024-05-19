خبير اقتصادي: الدولة حريصة على تأهيل الشباب لإدارة المشروعات التكنولوجية

قال محمد البهواشي، خبير اقتصادي، إنّ جولات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمشروعات منطقة العين السخنة، ودمياط، وبورسعيد، وبني سويف، تهدف إلى تذليل العقبات، والتيسير على المستثمر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي وأصيل في العملية الإنتاجية للدولة.

جولات مدبولي للمناطق الصناعية والتكنولوجية

وأكد البهواشي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية ترسل رسائل على أرض الواقع، من خلال هذه الزيارات والتكليفات المباشرة، لتوفير الميسرات لجذب الاستثمارات واستخدام التكنولوجيا، موضحا أن: «الدولة المصرية تبدأ من جديد، وكلمة الجمهورية الجديدة نراها على أرض الواقع بمعناها الحقيقي».

قوى بشرية مؤهلة

وأشار إلى أنّ المشروعات التكنولوجية المتطورة تحتاج إلى قوى بشرية مؤهلة، ما تقوم به الدولة المصرية اليوم، مؤكدا أنّ هذه الخطوات لها مردودها الإيجابي، ولها أهميتها من خلال مشروعات الدولة، وخلق الشراكات المحلية والأجنبية والمُيسرات ايضا لجذب الاستثمارات، إضافة إلى تأهيل القوى البشرية المصرية لاستيعاب التكنولوجيا المتطورة، والتي تظهر بشكل كبير على الاقتصاد المصري.