محمد غنيم: القيادة السياسية حولت بني سويف إلى طاقة نور في الاقتصاد المصري

قال محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد اليوم عددا من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، معقبا: «جولة رئيس الوزراء اليوم شهدت منح الرخصة الذهبية لشركة سامسونج لتصنيع التليفون المحمول وتابلت المدارس».

وتابع غنيم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن رؤية مصر 2030 حددت 4 قطاعات رئيسة لتقود الاقتصاد المصري، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والتي تتمتع بها محافظة بني سويف.

المحافظة تحولت إلى نور على يد القيادة السياسية

وأشار إلى أن القيادة السياسية حولت المحافظة إلى طاقة نور في الاقتصاد المصري، معقبا أن المحافظة تحولت من مدينة زراعية فقط إلى زراعية وصناعية كبرى، مردفًا: «تم إقامة مدرسة تكنولوجية كبرى بالقرب من منطقة كوم أبو راضي الصناعية وسنوفر فرص عمل كبيرة ، كما أن شبكة طرق على مستوى عالي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن نسبة الأمية كانت عائقا كبيرا أمامهم واستطاعوا تخفيضها من 47% إلى 18% لتكون بني سويف الأولى في التعامل مع الأمية.