رئيس «معلومات الوزراء»: الشراكة المجتمعية في صنع القرار تحقق مستقبل أفضل لمصر

أعرب الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاد القرار، عن ترحيبه بالمشاركين في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي المركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في رحاب جامعة القاهرة، حيث يتعاون المركز مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لمناقشة وتبادل الأفكار حول «صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين» في فترة حرجة مليئة بالتحديات وتتطلب منا جميعًا التعاون والتفكير الإبداعي لتقديم حلول مبتكرة وفعالة.

وأضاف الجوهري، خلال كلمته في المؤتمر العلمي السنوي لمركز دعم واتخاذ القرار المنعقد الآن في جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رئيس المؤتمر، أنّ الاستماع إلى أصوات المجتمع البحثي والمشاركة المجتمعية الفعالة الأساس لصنع سياسات اقتصادية مستدامة، مؤكدا أنّ الحكمة لا تكمن في اتخاذ القرار بمفرد الحكومة، بل في التعاون مع جميع الأطراف لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

وتابع أنّ المؤتمر والشراكة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التي تعد من أعرق وأهم الكليات في مصر والعالم العربي يجسدان دور الكلية كمركز فكري مؤثر ورائد ومصدر للإلهام والفكر المستنير، ما ينعكس على الاهتمام والحرص البالغ من رئيس مجلس الوزراء على أهمية المشاركة المجتمعية في صنع القرار الاقتصادي خاصة في هذه الفترة الحرجة المليئة بالتحديات والفرص للاقتصاد المصري.

وأوضح: «أشعر بشيء من الاعتزاز والثقة عندما أرى أنّ 40% من قوة البشرية الأسرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هي من خريجي هذا الصرح العريق»، لافتا إلى أنّ المركز استقطب خلال السنوات الأخيرة أكثر من 150 باحثا جديدا من كوادر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأكد الجوهري التزام المركز بتجديد الأفكار وتأدية المهام بشكل أفضل، وهذا التعاون يضمن أن نواصل تقديم الدعم اللازم لصنع القرارات الاقتصادية المستنيرة والفعالة، بما يخدم مصلحة وطننا العزيز.

وتايع: «يحرص المركز بشكل كبير على توطيد شراكاته البحثية مع العديد من المؤسسات الأكاديمية؛ وإعداد إسهامات بحثية رصينة ذات قيمة مضافة، حيث أصدر المركز خلال عام 2023 - فقط - أكثر من 180 إسهاما بحثيا، ونشر أكثر من 250 إصدارة دوريةً، و96 ورقة سياسات وتقريرًا ومؤشر مركب تهتم جميعها بدعم عملية صنع السياسات في مصر على مختلف الأصعدة، كما عمل على تعزيز القاعدة القومية للدراسات ليصل عدد الدراسات المدرجة بها إلى 18 ألف دراسة».

وتابع أنّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يحرص على تعميق المشاركة المجتمعية في الملفات المسندة إليه، ونجح في التجربة من خلال مناقشة وثيقة سياسة الملكية التي ضمت ورش ومناقشات بحضور 1000 خبير لبلورة الملامح النهائية لها، إضافة إلى إعداد دراسة بحثية متعمقة حول سيناريوهات الاقتصاد المصري والتي شملت مشاركة لأكثر من 400 خبير محلي ودولي».

وأشار إلى تطوير منصة دائمة لمناقشة الأفكار والآراء من الخبراء تحت مسمى منصة «حوار» أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، ومنذ إنشائها في فبراير 2023 وحتى الآن تم طرح 60 موضوعًا للحوار المجتمعي وللخبراء حول أهم القضايا التي تهم متخذي القرار، علما بأنّ ما يطرح ويناقش بها يتم تقييمه من خلال لجنة دائمة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية وتتويجا لمجهودات المنصة في تحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة، حصلت المنصة على جوائز عالمية من كبرى المؤسسات الدولية، في فئة الابتكار في مجال التواصل المجتمعي وخدمة المجتمع.

ولفت إلى أنّ مركز المعلومات يمد جسور الاتصال إلى المحافظات على مستوى الجمهورية بتنظيم مسابقة سنوية لأفضل فكرة تحقق التنمية المستدامة، بل ولدينا إطار مستقرا كقناة اتصال مستمرة مع طلبة الجامعات على مستوى الجمهورية تحت مسمى «منتدى السياسات العامة»، حيث شمل مشاركات لأكثر من 550 طالبا ويضم أكثر من 70 خبيرا أكاديميا وتنفيذيا.