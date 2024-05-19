رئيس جامعة القاهرة يوجه الكليات بالالتزام بنظام امتحانات نهاية العام

أنهت كليات جامعة القاهرة كل الاستعدادات والترتيبات اللوجستية الخاصة بتنظيم ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024، والتي يؤديها نحو 270 ألف طالب بالمراحل الدراسية المختلفة، إذ جرى اعتماد وإعلان جداول الامتحانات، وفقا لما حددته الخريطة الزمنية للعام الجامعي.

الالتزام بنظام الامتحانات

ووجه الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، بضرورة الالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من «بابل شيت» وأسئلة حل المشكلات والموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية، وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات، للإجابة عن استفسارات الطلاب، وحل أي مشكلة تطرأ.

أعمال التصحيح والكنترولات

وشدد الخشت، على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كل مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة تطرأ، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة، مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات.