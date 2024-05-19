السيسي يهنئ نظيره التشادي هاتفيا بالفوز في انتخابات الرئاسة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، وجه خلاله الرئيس التهنئة لـ«ديبي» على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وثمن الرئيس التشادي اللفتة الكريمة الرئيس السيسي، مؤكّداً حرص بلاده على تعزيز الطابع المتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد الرئيسان على عزمهما المضي قدماً في تعزيز وتنويع أطر التعاون علي مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مواصلة التشاور فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات الإقليمية والقارية المختلفة، في ضوء ما تفرضه التطورات المتلاحقة من ضرورة التكاتف والتنسيق بين الأشقاء الأفارقة.