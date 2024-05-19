كاتب صحفي: خلاف نيتناهو وجانتس يهدد بانهيار الحكومة الإسرائيلية

قال الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، إنّ الحكومة الإسرائيلية في طريقها للانهيار، موضحا أن نتنياهو أمامه حل من الحلين، الأول يتمثل في أن يظل على خلافه مع جانتس ويصل إلى النهاية على أن ينسحب جانتس من الحكومة الإسرائيلية، موضحا أن هذا الأمر لن يؤدي إلى انهيار الحكومة القائمة، والحل الثاني هو الاستجابة لمطالب جانتس، ما يؤدي إلى انسحاب أعضاء الأحزاب اليمينية المتطرفة من الحكومة، مثل بن غفير وسموترتش، ما سيؤدي إلى فقدان الائتلاف الحاكم للأغلبية في الكنيست، فتسقط الحكومة.

أزمة سياسية في إسرائيل

وأضاف «الزهار»، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن الخلاف الذي حدث بين وزير في حكومة الحرب الإسرائيلي ورئيس الحكومة الإسرائيلية قبل عدة أيام، حول خطة اليوم الثاني، لافتا إلى أن كل هذه الأمور تعني أن هناك أزمة سياسية في إسرائيل تقلل من وحدة الموقف تجاه الأزمة التي أدخلت فيها دولة إسرائيل.

وأشار إلى أن رئيس الوزاء الإسرائيلي يرفض أن يقول ماذا سوف يكون في اليوم التالي؟، موضحا أن هناك أحاديث تقول أيضا إنه ليس لديه تفاصيل اليوم الحالي، موضحا أن هذا يعني أن الخطة التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية في بداية هذه الحرب في أعقاب أحداث الـ7 من أكتوبر لم تكن مبنية على معلومات أو لها أفق سياسية.