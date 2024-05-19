إنذار أخير من جانتس لحكومة نتنياهو.. كيف رد حلفاء رئيس حكومة الاحتلال؟

في خلاف سياسي جديد داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الوزير بيني جانتس، إنذاراً نهائياً لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محددًا يوم 8 يونيو المقبل موعداً للموافقة على خطة عمل شاملة للحرب على قطاع غزة.

عدم التعاون مع فتح أو الفصائل

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فإنّ خطة العاملة الشاملة للحرب في قطاع غزة تتكون من 6 أهداف وهي إعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، وكذلك تقويض حكم الفصائل الفلسطينية ونزع السلاح من غزة وضمان الأمن الإسرائيلي، وكذلك إقامة ائتلاف أوروبي - عربي - إسرائيلي يدير قطاع غزة ويشكل بديلاً مستقبلياً مع عدم انتظار أن يدير القطاع حركة فتح أو الفصائل الفلسطينية.

بعض شروط الخطة

ومن ضمن الشروط الموضوعة إعادة السكان الإسرائيليين في الشمال بحلول العاشر من سبتمبر، وتعزيز التطبيع مع دولة كبرى ضمن عملية ائتلاف مع العالم العربي.

تعليق من حلفاء نتنياهو

بدوره، خرج وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، مهاجمًا جانتس مؤكّدًا أنَّه يريد جلب السلطة الفلسطينية للسيطرة على غزة، في الوقت الذي هاجم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، جانتس، وقال عنه «قائد صغير ومخادع كبير» أراد تفكيك الحكومة منذ الدخول إليها.

حرب لا تتوقف

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت 7 أكتوبر 2023 عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على الانتهاكات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.