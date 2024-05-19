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باحثة سياسية: الواقع الميداني يؤكد استمرارية العدوان الإسرائيلي على غزة

كتب:

منار مجدي
03:27 م | الأحد 19 مايو 2024
الدكتورة تمارا حداد

الدكتورة تمارا حداد

قالت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسية فلسطينية، إن زيارة جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى تل أبيب لم تمثل المرة الأولى لزيارة مسؤلي القيادات الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط، موضحة أنهم دائما يتباحثون في سياق موضوع «ما هو اليوم التالي بعد انتهاء الحرب على غزة». 

استمرارية للعدوان الإسرائيلي على غزة

وأضافت حداد، عبر تطبيق «زوم»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الواقع الميداني يتحدث عن أن هناك استمرارية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت أن عملية اجتياح رفح الفلسطينية تأتي في سياق تدريجي، مشيرة إلى نزوح 80 ألف فلسطيني من منطقة رفح الفلسطينية إلى خان يونس، وجزء من منطقة دير البلح.

 

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بقلم منار مجدي