التفاصيل الكاملة لأزمة مروحية الرئيس الإيراني.. هبوط صعب و20 فريق إنقاذ

أعلن التلفزيون الإيراني أن مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث، بينما أشارت التقارير الأولية إلى أن المروحية تقل الرئيس الإيراني وتعرضت لهبوط صعب.

وأكد التلفزيون الإيراني، أن فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى موقع حادث طائرة مروحية في موكب الرئيس الإيراني، وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنّ أحد مرافقي الرئيس الإيراني أفاد بأن الآمال الكبيرة في انتهاء الحادث دون خسائر في الأرواح.

صعوبة البحث عن المروحية

بعد ذلك، أكدت وسائل إعلام إيرانية، أنّ وزير الخارجية وعددًا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني، وأعلن التلفزيون الإيراني أنّ الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف تجعل جهود فرق الإنقاذ صعبة.

ونفذت مجموعة كبيرة من فرق الإغاثة أعمال بحث عن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية، أنّ وضع المروحية لا يزال مجهولا بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية.

وأوضح وزير الداخلية الإيراني: فرق الإنقاذ لا تزال في الطريق بسبب الظروف الجوية الصعبة، مشيرًا إلى أنّ طائرة مروحية بموكب الرئيس إبراهيم رئيسي عانت من هبوط صعب، وأنّ هناك صعوبة في الاتصال مع فريق الرئيس إبراهيم رئيسي بسبب طبيعة المكان الجغرافية، وأنّ الظروف الجوية سيئة وننتظر وصول فرق الإنقاذ من أجل نقل المعلومات الدقيقة حول الحادث.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى إرسال مسيرات تابعة للهلال الأحمر إلى موقع حادث طائرة مروحية في موكب الرئيس الإيراني.

أما التلفزيون الإيراني، فقد أعلن عدم العثور على المروحية التي تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ولا معلومات عن وضعه، وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أنّ فرق الإنقاذ وصلت إلى مكان حادث مروحية الرئيس الإيراني في ورزغان وبدأت عمليات البحث.

وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن وكالة فارس الإيرانية تدعو الإيرانيين للدعاء للرئيس إبراهيم رئيسي عقب تقارير عن سقوط مروحية.

وأوضحت وكالة إرنا الإيرانية، أنّ ظروف الطقس الصعبة والضباب الكثيف عقد جهود الإنقاذ عقب حادث الطائرة المروحية التي تقل الرئيس رئيسي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنه جرى إرسال 20 فريق إنقاذ ومسيرات للمنطقة وعمليات الإنقاذ ستستغرق وقتا.

رئيس الهلال الأحمر يشارك في البحث عن الرئيس الإيراني

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أن رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيرانية غادر إلى تبريز للمشاركة في عملية البحث عن مروحية الرئيس رئيسي، وأنه جرى إرسال مروحية بحث وإنقاذ إلى موقع حادث مروحية الرئيس رئيسي لكنها لم تتمكن من البحث بسبب الظروف الجوية الصعبة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أنّ أعضاء في مجلس الوزراء غادروا إلى تبريز لمتابعة عمليات البحث عن مروحية الرئيس رئيسي.