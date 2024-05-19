عاجل.. الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية.. شاهد بث مباشر

تبحث الجماهير عن بث مباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، التي تجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، لحسم لقب البطولة، وتحدد المنافسة على لقب جديد، هو «السوبر الأفريقي»، في لقاء سيكون أمام الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، التي انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي، في الملعب الأولمبي برادس، ويتحدد الفائز في لقاء الإياب يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

ويقدم موقع «الوطن سبورت» خدمة لقرائه بنشر رابط بث مباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي تحسم الفائز باللقب.

بث مباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربيوسيكون بث مباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي ،متاحًا للجماهير فور بداية اللقاء المرتقب بين الزمالك ونهضة بركان، لتحديد الفائز بلقب البطولة.

تابع بث المباراة من هناموعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربيوسيكون موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية، هو الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركانوحصلت قنوات «bein sports» على حقوق بث مباراة ونهضة بركان المغربي، في إياب الدور النهائي من بطولة الكونفدرالية، كما تنقل إذاعة أون إف أم المباراة.

بطاقة مباراة الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية الأفريقيةالمباراة: الزمالك ونهضة بركان

البطولة: الكونفدرالية الأفريقية

الدور: النهائي

اللقاء: الإياب

الملعب: ستاد القاهرة الدولي

الموعد: الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة

الحكم: السنغالي عيسي سي.

قائمة الزمالك في مباراة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدراليةوأعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الإياب أمام نهضة بركان، والتي جاءت كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد، ومحمد صبحي، ومعاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر، وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، وياسر حمد، وأحمد فتوح.

خط الوسط الدفاعي: نبيل عماد دونجا، ومحمد شحاتة، وأحمد حمدي، وزياد كمال، وسيد عبد الله «نيمار»، وترافيس موتيابا.

خط الوسط الهجومي: محمد عاطف، ومهاب ياسر، وإبراهيما نداي، ويوسف أوباما، ومصطفى شلبي، وأحمد مصطفى «زيزو».

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، وناصر منسي، وسامسون أكينيولا.نتائج الزمالك مع صافرة عيسي سيوأدار عيسى سي حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان، مباراتين لصالح الفريق الأبيض، خسر بهدف في لقاء شباب بلوزداد بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، الموسم الماضي، كما أن تعادل في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية هذا الموسم أمام ساجرادا الأنجولي.

نهضة بركان مع الحكم السنغالي عيسي سيويعد نهضة بركان أكثر فريق أفريقي أدار له الحكم السنغالي مباريات، بواقع 4 لقاءات، فاز في 2، وتعادل مباراة، وخسر مثلها.

تاريخ مواجهات الزمالك ونهضة بركان المغربيوالتقى الزمالك ونهضة بركان في 3 مباريات في نهائي الكونفدرالية، بعدما التقيا في نهائي 2019 وتبادلا الفوز بهدف لمثله، قبل فوز «الأبيض» بضربات الترجيح، ثم فاز نهضة بركان في لقاء الذهاب من البطولة الحالية على حساب الزمالك بثنائية مقابل هدف.

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدراليةومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة نهضة بركان، مكون من:

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، وأحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، ومحمد شحاتة، وأحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، وسيف الدين الجزيري، وإبراهيما نداي.

تشكيل نهضة بركان المتوقع أمام الزمالكومن المتوقع أن يخوض التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان، مباراة الزمالك، بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: حمزة حمياني.

خط الدفاع: يوسوفو دايو، وعبد الحق عسال، وعادل تاحيف، وحمزة الموساوي.

خط الوسط: ياسين لبحيري، وأيوب خيري، ومحمد المرابيط، ويوسف مهري.

خط الهجوم: بول باسين، وتيسيلا كيسيندا.