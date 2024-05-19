الرئيس السيسي يهنئ نادي الزمالك بفوزه بالكونفدرالية الأفريقية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، نادي الزمالك وجماهيره وكل المصريين، بعد فوز الفريق الأبيض على نظيره المغربي نهضة بركان، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في مباراة الإياب بنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي، قبل قليل.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، تهنئة لنادي الزمالك، بعد فوزه على فريق نهضة بركان، وجاء في المنشور: «أتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك، على فوزه الرائع اليوم، أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير».

وأضاف الرئيس في تهنئته: «كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، ونتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق المغربي الشقيق».