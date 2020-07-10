الصفحة الرسمية للقوي العاملة تحمل شارة التحقق الزرقاء

كشفت وزارة القوي العاملة عن وجود العديد من الصفحات الوهمية والمزيفة التي تحمل اسم الوزارة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة.

لذا تؤكد وزارة القوي العاملة بأنه لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي " facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة ، واللينك الخاص بها هو :

https://www.facebook.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-195780944179134/

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه الصفحات الوهمية ، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة و صفحتها الرسمية المشار إليها .