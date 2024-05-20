الأميرة رشا يسري لـ«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم

قالت الأميرة رشا يسري كاتبة صحفية وباحثة في الشأن الإسرائيلي، إنّ الرئيس السيسي أكد أن مصر أضاءت شعلة السلام في المنطقة، وذلك في كلمته بالقمة العربية الثالثة والثلاثين.

وأضافت في لقاء مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «مصر دفعت كل الأقطار العربية إلى أن يحذو حذوها فيما يتعلق بالسلام».

وتابعت: «إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتضرب بعرض الحائط كل المطالب والقيم، ودور مصر في الحفاظ على حالة الاستقرار في المنطقة يثمنه العالم كله ويجب الحفاظ عليه، ويجب الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة».