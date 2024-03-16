الأميرة رشا يسري تكتب: الإسرائيليون يترقبون «مليحة» ويتخوفون من تضامن مصر مع أهالي غزة

لم يكن هذا العرض الخاص بالصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت على شبكة الإنترنت الوحيد فقد قدمت القناة الإسرائيلية «كان 11» تقريراً عن ذات المسلسل «مليحة» حيث يرى الصحفى روعى كاتس أن المصريين هذا العام فى ظل الحرب على غزة، قرروا بالفعل فى الأسابيع الأخيرة تقديم مسلسل خاص يؤيد القضية الفلسطينية والذى اعتبره أحد ضيوف الحلقة النقاشية أنه يعود بهم إلى سنوات السبعينات، فى إشارة إلى موقف مصر من إسرائيل فى تلك الفترة.

لا يبدو غريباً اهتمام الداخل الإسرائيلى وإعلامه بما يدور من تفاصيل دقيقة فى الداخل المصرى، فالصحف والمواقع الإسرائيلية ترصد بشكل يومى المشروعات الضخمة للدولة المصرية وتحللها، وتدرس آثارها على مستقبل الحياة فى مصر.

ومن ذلك ما طالعنا به الإعلام الإسرائيلى فى حديثه عن مسلسلات رمضان والشركة المتحددة للخدمات الإعلامية لتنضم كصرح كبير وقيمة مهمة إلى قوة مصر المؤثرة فى أعين الإسرائيليين.

فى حديثه عن مسلسلات رمضان والشركة المتحددة للخدمات الإعلامية، سيلاحظ المتابع للإعلام الإسرائيلى أن نفوذ الشركة المتحدة امتد تأثيره إلى الإسرائيليين، حتى إن مسلسلاً واحداً أصبح حديث وسائل الإعلام عندهم وهم ينتقدون سياقات العمل الدرامى فيه، بشكل يبدو فيه الداخل الإسرائيلى مترقباً لكل ما تنتجه «المتحدة» من مسلسلات أو تقارير إعلامية أو حتى أغنيات.

فقد حرص الإعلام الإسرائيلى الذى كان يقدم كل يوم جمعة على مدار سنوات عديدة فيلماً مصرياً تعرضه هيئة البث الإسرائيلية ليكون وجبة ممتعة للشعب الإسرائيلى حرص هذه المرة على أن يتناول بالتحليل مسلسلات رمضان حيث قدم موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» على الإنترنت تقريراً مصوراً مطولاً لمتخصصة الشئون العربية ليئور بن آرى تحدثت فيه عن مسلسلات «المتحدة» بشكل عام، فمسلسل «صدفة» وصفته بالقصة الرائعة، وأنها من فرط إعجابها به ستشاهده.. كما تحدثت عن مسلسل «الكبير» وأنه الموسم الثامن ويحظى بجماهيرية كبيرة وتم عرض جزء منه للمشاهد الإسرائيلى.

إلا أن مقدم الفقرة مع «ليئور» قاطعها وقال لها «ما يهمنا هو علاقة المسلسلات بإسرائيل»، وسألها بشكل مباشر: هل هناك أى مسلسل يتطرق سياسياً أو بأى شكل لقضايا إسرائيل؟ قالت ليئور: بالفعل هناك مسلسل ما زال تصويره يجرى هذه الأيام ويدعى «مليحة» قصته تتعلق بغزة، ويتناول حكاية فتاة فلسطينية غادرت مع أهلها بعد انتفاضة عام 2000، ثم اضطروا للعودة إلى غزة وفى الطريق عند الحدود المصرية الليبية تتعرف على ضابط مصرى ويتحركا معاً إلى القطاع ولكنهما يفقدان الوثائق وتتعقد القصة.

الأمر المثير للاهتمام هو تناول التقرير للإعلانات التى قدمتها الشركة المتحدة فى الإعلان الترويجى للمسلسل والذى تشير فيه إلى الوقوف بجانب الفلسطينيين ودعمها للقضية الفلسطينية وأن الدعم هذه المرة من خلال الدراما التليفزيونية حيث يناقش هذا المسلسل الانتهاكات التى يعانى منها الفلسطينيون فى قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

كما نوهت «ليئور» إلى ضرورة مشاهدة صور غزة المهدمة المصاحبة للإعلان الترويجى التى هى مشاهد حقيقية من الحرب الحالية ولا يرجع إلى زمن الرواية.

كأنها مشاهد من الهدم لم تتكرر عشرات المرات فى حروب عديدة وعدوان دائم على قطاع غزة والضفة الغربية، ولا عجب أن يستخدم مخرج العمل ما يراه مناسباً للتعبير عن الصورة المتكاملة للعمل الدرامى.

لكن تحليل «ليئور» مع «شيكو» مقدم الفقرة لم يقف عند هذا الحد بل تم بث جزء من حديث لكاتبة الرواية رشا عزت الجزار مع الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى وهو يتطرق لطبيعة المسلسل بأنه ليس سياسياً ولا تاريخياً، وإنما هو قصة إنسانية وكذلك تعليق الروائية رشا الجزار بأن المسلسل هو دراما اجتماعية إنسانية من خلال رحلة الأبطال مع التطرق للقضية الفلسطينية.

ورغم وضوح شرحها للعمل الدرامى إلا أن مقدم الفقرة حاول إعادة إنتاج كلامها ليكون ذا طابع سياسى: «نعم حسناً فهى تقول إن المسلسل مسلسل دراما ولكنها تتطرق إلى القضية الفلسطينية، ونحن كذلك نفهم أن المؤلفة مؤيدة بقوة للفلسطينيين وبالتأكيد بالأحداث التى نشهدها فى الشهور الأخيرة». لتؤيده «ليئور» وتقول: «تماماً، فنحن سمعنا كيف هى تعبر عن تأييدها بشكل واضح للشعب الفلسطينى، كما أنها ذكرت فى إحدى المقابلات أن المسلسل يكشف أسراراً للجيش الإسرائيلى».

لم يكن هذا العرض الخاص بالصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت على شبكة الإنترنت الوحيد فقد قدمت القناة الإسرائيلية «كان 11» تقريراً عن ذات المسلسل «مليحة» حيث يرى الصحفى روعى كاتس أن المصريين هذا العام فى ظل الحرب على غزة، قرروا بالفعل فى الأسابيع الأخيرة تقديم مسلسل خاص يؤيد القضية الفلسطينية والذى اعتبره أحد ضيوف الحلقة النقاشية أنه يعود بهم إلى سنوات السبعينات، فى إشارة إلى موقف مصر من إسرائيل فى تلك الفترة.

كما تناول التقرير أجزاء كاملة منقولة عن قناة «الحياة» للإعلامية لبنى عسل وهى تتحدث عن أن المسلسل يُعد مفاجأة هذا العام وأن القوة الناعمة هى أحد عناصر القوة الشاملة لمصر.

إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر إنتاجها لهذا المسلسل الذى يعبر بقوة عن تعاطف الشارع المصرى إذ تصعد إلى عنان السماء وتتقلد وساماً ذهبياً ومكانة استثنائية فى قلب كل مصرى وعربى بفضل رسالتها المؤثرة، التى باتت حديث الإعلام فى إسرائيل.